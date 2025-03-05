WSJ: Трамп не восстановит помощь Украине, пока не решит, что Зеленский поддерживает переговоры с РФ
The Wall Street Journal сообщает, что остановка военной помощи США Украине может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не установит, поддерживает ли Владимир Зеленский мирные переговоры с Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал WSJ
Детали: Во вторник Владимир Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США и вести переговоры "под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира". Он также сказал, что ему "обидно" из-за перепалки в Белом доме.
По словам американских чиновников, неясно, достаточно ли заявления Зеленского, чтобы убедить Трампа возобновить американскую военную помощь Украине, которую Белый дом остановил в понедельник.
Американские чиновники сказали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.
По словам политиков, во время недавних частных встреч Трамп жаловался, что Зеленский не проявил никакого намерения начать переговоры с Путиным. Решение о временной остановке помощи имело целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на мирное урегулирование, добавили они.
Впрочем, по словам чиновников, даже подписания соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным ископаемым может быть недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь.
Предыстория:
- После дипломатического взрыва в Белом доме 28 февраля европейские союзники ведут переговоры о планах поддержки Украины, одновременно подталкивая Зеленского к попыткам наладить отношения с Трампом. Европейские лидеры и Зеленский заявили, что американские гарантии безопасности для Киева являются критически важными для любого мирного соглашения.
- Трамп заявил, что готов обсуждать такие обязательства только после прекращения огня между Украиной и Россией.
- Во время своего выступления на совместном заседании Конгресса во вторник вечером Трамп зачитал то, что, по его словам, было письмом от украинского президента, которое было почти идентичным посту Владимира Зеленского в Х. В самом выступлении Трамп ничего не сказал о заключении соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых.