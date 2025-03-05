WSJ: Трамп не восстановит помощь Украине, пока не решит, что Зеленский поддерживает переговоры с РФ

The Wall Street Journal сообщает, что остановка военной помощи США Украине может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не установит, поддерживает ли Владимир Зеленский мирные переговоры с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал WSJ

Детали: Во вторник Владимир Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США и вести переговоры "под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира". Он также сказал, что ему "обидно" из-за перепалки в Белом доме.

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По словам американских чиновников, неясно, достаточно ли заявления Зеленского, чтобы убедить Трампа возобновить американскую военную помощь Украине, которую Белый дом остановил в понедельник.

Американские чиновники сказали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

По словам политиков, во время недавних частных встреч Трамп жаловался, что Зеленский не проявил никакого намерения начать переговоры с Путиным. Решение о временной остановке помощи имело целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на мирное урегулирование, добавили они.

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Впрочем, по словам чиновников, даже подписания соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным ископаемым может быть недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь.

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