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WSJ: Трамп не восстановит помощь Украине, пока не решит, что Зеленский поддерживает переговоры с РФ

Кристина Бондарева, Степан ГафткоСреда, 5 марта 2025, 14:40
WSJ: Трамп не восстановит помощь Украине, пока не решит, что Зеленский поддерживает переговоры с РФ
Фото: Getty Images

The Wall Street Journal сообщает, что остановка военной помощи США Украине может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не установит, поддерживает ли Владимир Зеленский мирные переговоры с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал WSJ 

Детали: Во вторник Владимир Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США и вести переговоры "под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира". Он также сказал, что ему "обидно" из-за перепалки в Белом доме.

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По словам американских чиновников, неясно, достаточно ли заявления Зеленского, чтобы убедить Трампа возобновить американскую военную помощь Украине, которую Белый дом остановил в понедельник.

Американские чиновники сказали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией. 

По словам политиков, во время недавних частных встреч Трамп жаловался, что Зеленский не проявил никакого намерения начать переговоры с Путиным. Решение о временной остановке помощи имело целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на мирное урегулирование, добавили они.

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Впрочем, по словам чиновников, даже подписания соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным ископаемым может быть недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь.

Предыстория:

  • После дипломатического взрыва в Белом доме 28 февраля европейские союзники ведут переговоры о планах поддержки Украины, одновременно подталкивая Зеленского к попыткам наладить отношения с Трампом. Европейские лидеры и Зеленский заявили, что американские гарантии безопасности для Киева являются критически важными для любого мирного соглашения. 
  • Трамп заявил, что готов обсуждать такие обязательства только после прекращения огня между Украиной и Россией.
  • Во время своего выступления на совместном заседании Конгресса во вторник вечером Трамп зачитал то, что, по его словам, было письмом от украинского президента, которое было почти идентичным посту Владимира Зеленского в Х. В самом выступлении Трамп ничего не сказал о заключении соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых.

российско-украинская войнаСШАпереговоры
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