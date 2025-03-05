СМИ: Тайвань на фоне угроз со стороны Китая изучает опыт украинских компаний, работающих во время войны

Власти Тайваня, реагируя на растущие угрозы со стороны Китая, обратились за консультациями о том, как организовать операционную деятельность в условиях военного положения и постоянных боевых действий к частным компаниям, которые продолжают работать в Украине.

Источник: Reuters

Детали: По данным Reuters, власти Тайваня обратились за консультациями к Uber и Microsoft, которые продолжают предоставлять важные услуги в воюющей Украине.

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"Мы надеемся узнать из первых рук, как частные компании Украины помогают повышать устойчивость правительства и общества во время войны", - отметил неназванный тайваньский чиновник.

Также их интересует опыт включения супермаркетов в государственную сеть снабжения и использования служб такси для оказания экстренной медицинской помощи, например, для донорства крови, когда система здравоохранения перегружена.

Сейчас правительство работает над тем, чтобы наладить связь между тайваньскими компаниями и их партнерами в Украине, чтобы помочь тайваньским фирмам быстро улучшить свое планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

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Также собеседник издания отметил, что учитывая уроки стран Северной Европы и Балтии, Тайвань уже обновляет свои системы оповещения и укрытий.

Что предшествовало: