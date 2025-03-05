Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

СМИ: Тайвань на фоне угроз со стороны Китая изучает опыт украинских компаний, работающих во время войны

Анастасия ПроцСреда, 5 марта 2025, 14:45
СМИ: Тайвань на фоне угроз со стороны Китая изучает опыт украинских компаний, работающих во время войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Власти Тайваня, реагируя на растущие угрозы со стороны Китая, обратились за консультациями о том, как организовать операционную деятельность в условиях военного положения и постоянных боевых действий к частным компаниям, которые продолжают работать в Украине.

Источник: Reuters

Детали: По данным Reuters, власти Тайваня обратились за консультациями к Uber и Microsoft, которые продолжают предоставлять важные услуги в воюющей Украине.

Реклама:

"Мы надеемся узнать из первых рук, как частные компании Украины помогают повышать устойчивость правительства и общества во время войны", - отметил неназванный тайваньский чиновник.

Также их интересует опыт включения супермаркетов в государственную сеть снабжения и использования служб такси для оказания экстренной медицинской помощи, например, для донорства крови, когда система здравоохранения перегружена.

Сейчас правительство работает над тем, чтобы наладить связь между тайваньскими компаниями и их партнерами в Украине, чтобы помочь тайваньским фирмам быстро улучшить свое планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

РЕКЛАМА:

Также собеседник издания отметил, что учитывая уроки стран Северной Европы и Балтии, Тайвань уже обновляет свои системы оповещения и укрытий.

Что предшествовало:

  • В феврале 2024 года Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило восемь китайских воздушных шаров, которые пересекали Тайваньский пролив за последние 24 часа. Пять из этих шаров пролетели через Тайвань.
  • В октябре китайские военные начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня", и не назвав даты их завершения, что вызвало осуждение со стороны правительства Тайбэя.

КитайТайвань
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссийские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие
Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке внешней помощи
видео"Герои на щите": 80% тел, которые возвращает Россия, имеют признаки пыток
фотоВ Киеве попрощались с Василием Ратушным, который погиб на фронте
На саммите ЕС обсудят размещение военных в Украине – источник ЕП
В "Дії" заработает разрешение на оружие – Федоров
Все новости...
Китай
Трамп значительно повысил пошлины на импорт товаров из Канады, Китая и Мексики: Пекин и Оттава ответили
Трамп повысил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%
Нефть отреагировала на рост производства в Китае
Последние новости
23:02
Reuters: Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом за несколько дней
22:45
Украинский экспорт за пять лет должен вырасти до 77 млрд долларов
22:35
Макрон: Мир не может быть капитуляцией Украины
22:29
обновленоРоссийские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие
22:05
Более 9 месяцев считался пропавшим без вести. Памяти журналиста и военного Петра Цурукина
21:59
Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы
21:50
РФ вызвала посла Молдовы, чтобы пожаловаться на игнорирование своего посла. В Кишиневе ответили
21:47
видеоОператоры Patriot поддержали флешмоб пилотов F-16 и обратились к народу США
21:36
В ВС остановили и проверяют приказ о переводе авиаинженеров в другие войска
21:25
Совет ЕС принял новые правила пересечения границы Евросоюза, которые затронут и украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: