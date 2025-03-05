СМИ: Тайвань на фоне угроз со стороны Китая изучает опыт украинских компаний, работающих во время войны
Власти Тайваня, реагируя на растущие угрозы со стороны Китая, обратились за консультациями о том, как организовать операционную деятельность в условиях военного положения и постоянных боевых действий к частным компаниям, которые продолжают работать в Украине.
Источник: Reuters
Детали: По данным Reuters, власти Тайваня обратились за консультациями к Uber и Microsoft, которые продолжают предоставлять важные услуги в воюющей Украине.
"Мы надеемся узнать из первых рук, как частные компании Украины помогают повышать устойчивость правительства и общества во время войны", - отметил неназванный тайваньский чиновник.
Также их интересует опыт включения супермаркетов в государственную сеть снабжения и использования служб такси для оказания экстренной медицинской помощи, например, для донорства крови, когда система здравоохранения перегружена.
Сейчас правительство работает над тем, чтобы наладить связь между тайваньскими компаниями и их партнерами в Украине, чтобы помочь тайваньским фирмам быстро улучшить свое планирование на случай чрезвычайных ситуаций.
Также собеседник издания отметил, что учитывая уроки стран Северной Европы и Балтии, Тайвань уже обновляет свои системы оповещения и укрытий.
Что предшествовало:
- В феврале 2024 года Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило восемь китайских воздушных шаров, которые пересекали Тайваньский пролив за последние 24 часа. Пять из этих шаров пролетели через Тайвань.
- В октябре китайские военные начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня", и не назвав даты их завершения, что вызвало осуждение со стороны правительства Тайбэя.