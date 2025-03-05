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У Макрона опровергли заявление о совместном визите в США с Зеленским и Стармером

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 5 марта 2025, 14:57
У Макрона опровергли заявление о совместном визите в США с Зеленским и Стармером
Зеленский, Макрон и Стармер в Лондоне 2 марта, фото Anadolu via Getty Images

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует поездки в Вашингтон вместе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: Le Figaro, "Европейская правда"

Детали: Этот комментарий появился после заявления пресс-секретаря правительства Франции Софи Прима, которая отметила, что такая поездка "рассматривается".

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Елисейский дворец впоследствии в комментарии журналистам отметил, что новая поездка Эмманюэля Макрона в Вашингтон "пока не предусмотрена".

Как известно, пресс-секретарь французского правительства ранее заявила, что такая поездка может состояться "в ближайшей перспективе".

Между тем Макрон должен выступить перед французами в среду вечером перед саммитом в Брюсселе в четверг, посвященным европейской обороне.

МакронСША
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