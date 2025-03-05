Директор ЦРУ подтвердил, что США остановили обмен разведданными с Украиной – журналист Fox News

Корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс сообщил, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф проинформировал о приостановке Соединенными Штатами как поставок оружия, так и обмена разведывательными данными с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Лоуренса в соцсети Х

Детали: Директор ЦРУ сказал, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

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"Рэтклифф заявил, что с нетерпением ждет завершения паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США", - написал журналист Fox News.

CIA Director John Ratcliffe just told @MariaBartiromo U.S. paused weapons shipments AND intelligence to Ukraine in the fallout of meeting in the Oval Office. Ratcliffe says he looks forward to lifting the pause and working with Ukraine towards peace following the letter to POTUS — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) March 5, 2025

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