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Директор ЦРУ подтвердил, что США остановили обмен разведданными с Украиной – журналист Fox News

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 5 марта 2025, 15:14
Директор ЦРУ подтвердил, что США остановили обмен разведданными с Украиной – журналист Fox News
Фото: Getty Images

Корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс сообщил, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф проинформировал о приостановке Соединенными Штатами как поставок оружия, так и обмена разведывательными данными с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Лоуренса в соцсети Х

Детали: Директор ЦРУ сказал, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

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"Рэтклифф заявил, что с нетерпением ждет завершения паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США", - написал журналист Fox News.

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Что предшествовало:

  • Перед этим британский таблоид Daily Mail сообщил, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.
  • Позже в среду об этом написало и издание Financial Times.
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

СШАУкраинаразведка
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