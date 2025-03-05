Германия выдала Украине экс-чиновника налоговой службы Полтавщины, которого разыскивали 2 года

Немецкие правоохранители передали украинским следователям экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области, которого подозревают в том, что вместе с сообщниками он помог одному из полтавских предприятий уклониться от уплаты почти 1,3 млн гривен налогов.

Источник: Офис генерального прокурора, ГБР

Дословно ГБР: "3 марта 2025 года на международном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области немецкие правоохранители передали работникам Государственного бюро расследований экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области. Его разыскивали за совершение ряда преступлений".

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Детали: По данным источников УП речь идет об Олеге Волошинове.

Следствие установило, что чиновник вместе с сообщниками способствовал одному из полтавских предприятий в уклонении от уплаты почти 1,3 млн гривен налогов. С этой целью он инициировал внеплановую проверку предпринимателя, по итогам которой был составлен акт с намеренно заниженной суммой налоговых обязательств.

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В дальнейшем служащие выдали налоговое уведомление-решение с заниженной суммой налога на добавленную стоимость и уменьшенными штрафными санкциями. Это позволило предприятию избежать надлежащих выплат в государственный бюджет.

фото: Офис генерального прокурора

Узнав об осуществлении досудебного расследования по указанному факту чиновник выехал за пределы Украины, чтобы избежать уголовной ответственности. В связи с этим в августе 2023 года он был объявлен в международный розыск.

Экс-чиновник подозревается в пособничестве в злоупотреблении служебным положением, использовании служебного положения, повлекшее тяжкие последствия, а также в пособничестве в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.