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Волц назвал условия, при которых Трамп "внимательно рассмотрит" разморозку военной помощи Украине

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 5 марта 2025, 15:42
Волц назвал условия, при которых Трамп внимательно рассмотрит разморозку военной помощи Украине
Майк Уолц, фото Getty Images

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц заявил, что разморозка военной помощи Украине может быть рассмотрена главой Белого дома в случае успеха в организации мирных переговоров, а также если будут приняты меры "по укреплению доверия".

Источник: заявление представителя администрации Трампа приводит Reuters, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я думаю, если мы сможем провести переговоры и продвинуться к ним, а также выложить на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент рассмотрит возможность отмены паузы".

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Детали: По его словам, при этих условиях Трамп "внимательно рассмотрит" возможность разморозить поставки военной помощи Украине.

Он сообщил, что официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и проверим их на прочность", – сказал он, не уточнив, какие меры он имеет в виду.

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Уолтц также добавил, что администрация Трампа должна знать, "что обе стороны искренне ведут переговоры по частичному, а затем и постоянному миру".

Что предшествовало:

  • 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
  • Также стало известно о том, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной.
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

СШАпомощь Украинероссийско-украинская война
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