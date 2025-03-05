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В Киеве попрощались с Василием Ратушным, который погиб на фронте

Валентина РоманенкоСреда, 5 марта 2025, 16:03
В Киеве попрощались с Василием Ратушным, который погиб на фронте
фото "Укринформа"

В Киеве на Майдане Независимости прошла церемония прощания с военнослужащим Василием Ратушным.

Источник: корреспондент "Укринформа"

Детали: Участие в церемонии приняли почти 500 человек.

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отец павшего воина Тарас Ратушный
фото укринформа

На прощание с Ратушным пришли его родные и близкие. Среди присутствующих было много людей в военной форме, отмечает журналист.

Люди держали в руках желто-синие и красно-черные флаги. Некоторые военные были с флагами 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", в которой служил Василий Ратушный.

 
фото укринформа

Отпевание прошло в Михайловском соборе.

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фото укринформа

После этого траурная процессия отправилась на Байковое кладбище.

 
фото укринформа

Что предшествовало: 27 февраля писательница Светлана Поваляева сообщила, что на фронте погиб ее старший сын Василий. Младший сын Светланы, известный активист Роман Ратушный, погиб 9 июня 2022 года в бою под Изюмом Харьковской области. Оба брата были участниками Революции Достоинства.

войнажертвыпотери в войне
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