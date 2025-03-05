В Киеве попрощались с Василием Ратушным, который погиб на фронте
В Киеве на Майдане Независимости прошла церемония прощания с военнослужащим Василием Ратушным.
Источник: корреспондент "Укринформа"
Детали: Участие в церемонии приняли почти 500 человек.
На прощание с Ратушным пришли его родные и близкие. Среди присутствующих было много людей в военной форме, отмечает журналист.
Люди держали в руках желто-синие и красно-черные флаги. Некоторые военные были с флагами 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", в которой служил Василий Ратушный.
Отпевание прошло в Михайловском соборе.
После этого траурная процессия отправилась на Байковое кладбище.
Что предшествовало: 27 февраля писательница Светлана Поваляева сообщила, что на фронте погиб ее старший сын Василий. Младший сын Светланы, известный активист Роман Ратушный, погиб 9 июня 2022 года в бою под Изюмом Харьковской области. Оба брата были участниками Революции Достоинства.