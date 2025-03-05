Из-за российской дроновую атаку на Антоновку погиб местный житель
Среда, 5 марта 2025, 17:06
5 марта российские военные сбросили взрывчатку с дрона в Антоновке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "Ориентировочно в 14:30 российские оккупанты ударили с БПЛА по Антоновке".
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Детали: По словам Прокудина, в результате сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель. Председатель ОВА передал соболезнования родным и близким погибшего.
Что предшествовало:
- Россияне в ночь на 5 марта атаковали Херсон, в результате обстрела в Корабельном районе города погиб 55-летний мужчина, есть раненые, повреждены дома.