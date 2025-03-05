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Из-за российской дроновую атаку на Антоновку погиб местный житель

Анастасия ПроцСреда, 5 марта 2025, 17:06
Из-за российской дроновую атаку на Антоновку погиб местный житель
Иллюстративное фото: Getty Images

5 марта российские военные сбросили взрывчатку с дрона в Антоновке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Ориентировочно в 14:30 российские оккупанты ударили с БПЛА по Антоновке".

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Детали: По словам Прокудина, в результате сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель. Председатель ОВА передал соболезнования родным и близким погибшего.

Что предшествовало:

  • Россияне в ночь на 5 марта атаковали Херсон, в результате обстрела в Корабельном районе города погиб 55-летний мужчина, есть раненые, повреждены дома.

Херсонская областьбеспилотники
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