"Герои на щите": 80% тел, которые возвращает Россия, имеют признаки пыток

Большинство тел украинцев, репатриированных из мест содержания в России, имеют признаки пыток.

Источник: фильм "Возвращение. Герои на щите", представители МВД и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во время презентации ленты 5 марта

Прямая речь завотделом судебно-медицинской экспертизы трупов бюро СМЭ Инны Падей: "80% тел, которые возвращены нам из СИЗО, тюрем и так далее, на них мы находим признаки пыток. Пытки - это применение физической силы, применение определенных орудий, которые, например, проводят электрический ток, и даже лишение человека жизненно необходимых потребностей, как еда и медицинская помощь".

Реклама:

Прямая речь представителя Коордштаба Андрея Юсова: "Сам факт того, что мы обсуждаем вопрос возвращения тел украинских гражданских лиц - это признак массовых военных преступлений России... Среди возвращенных есть тела с признаками как минимум нарушения условий содержания и это не единичные случаи. Но мы очень осторожно комментируем эту тему, поскольку родственники многих украинских как защитников, так и гражданских, которые ждут возвращения - это живые люди, и мы не должны их лишний раз и безосновательно травмировать. Поэтому только после проведения следствия и установления тех или иных фактов возможны соответствующие комментарии".

Детали: Как пояснил руководитель Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, идентификация тел осуществляется двумя способами: визуальный осмотр тела и ДНК-анализом. По его словам, по внешним признакам (татуировки, шрамы, протезы и т.д.) было опознано 4600 человек, но в то же время по каждому телу проводилась ДНК-экспертиза.

РЕКЛАМА:

Сейчас неидентифицированными остаются более 3200 тел.

Цуцкиридзе добавил, что нагрузка на следователей, которые занимаются соответствующими расследованиями, по сравнению с довоенным уровнем выросла на 300%. Сейчас правоохранители расследуют около 70 тысяч уголовных производств по фактам без вести пропавших при особых обстоятельствах лиц (как гражданских, так и военнослужащих, а также родных и близких, которые потеряли контакт с людьми на оккупированных территориях). К этой работе привлечены 2 тысячи правоохранителей.