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В ЕС подтвердили визит Зеленского на саммит в Брюсселе 6 марта

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловСреда, 5 марта 2025, 19:28
В ЕС подтвердили визит Зеленского на саммит в Брюсселе 6 марта
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта примет участие во внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе, посвященном помощи Украине и обороне ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника Евросоюза, причастного к подготовке саммита

Детали: Собеседник "Европейской правды" отметил, что Зеленский принял приглашение президента Евросовета Антониу Кошты и будет физически присутствовать в Брюсселе на саммите лидеров ЕС 6 марта.

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"Мы получили подтверждение, что президент Зеленский посетит саммит лично", – сообщил еврочиновник.

Он отметил, что украинский глава в частности пообщается с лидерами государств Евросоюза во время рабочего ланча.

Напомним, что в ЕС не были уверены, состоится ли визит Зеленского в Брюссель, до вечера 5 марта.

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Президент Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

В свою очередь, Венгрия продолжает угрожать заблокировать включение упоминания о поддержке Украины в итоговое заявление саммита, а также намекает, что может отказаться продлевать санкции ЕС против российских физических лиц 10 марта.

По некоторым данным, лидеры государств ЕС на саммите начнут работу над формулировкой концепции гарантий безопасности от ЕС для Украины после возможного завершения военных действий, которая включает в себя размещение на территории Украины.

ЕСУкраинаЗеленский
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