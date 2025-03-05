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Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке внешней помощи

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 5 марта 2025, 20:56
Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке внешней помощи
фото: Getty Images

Верховный суд Соединенных Штатов отклонил ходатайство администрации президента Дональда Трампа о том, чтобы согласованные Конгрессом миллиарды долларов на внешнюю помощь остались замороженными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: В среду 5 марта Верховный суд 5 голосами к 4 отклонил просьбу администрации Трампа оставить замороженными миллиарды долларов, выделенные на внешнюю помощь.

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В то же время суд не указал, когда средства должны быть разблокированы, что означает, что Белый дом может продолжить тяжбу в судах низшей инстанции.

В центре иска – бюджет Агентства США по международному развитию, средства которого Дональд Трамп заморозил в январе 2025 года с намерениями сократить расходы и переориентировать агентства на свою повестку дня.

Несколько неправительственных организаций подали иск, настаивая, что такие действия администрации узурпируют полномочия Конгресса по контролю расходов и являются нарушением федерального законодательства.

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Из материалов дела стало известно, что у Трампа хотят отменить около 90% согласованных грантов USAID на внешнюю помощь.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

ТрампСШАсуд
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