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РФ вызвала посла Молдовы, чтобы пожаловаться на игнорирование своего посла. В Кишиневе ответили

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникСреда, 5 марта 2025, 21:50
РФ вызвала посла Молдовы, чтобы пожаловаться на игнорирование своего посла. В Кишиневе ответили
Фото - Getty Images

Посла Молдовы в России вызвали на разговор в МИД и выразили претензии в связи с тем, что президент Молдовы Майя Санду уже несколько месяцев не принимает верительные грамоты у нового российского посла. Молдова отвергла обвинения

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД РФ и МИД Молдовы

Детали: Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдовы Лилиана Дария и в разговоре с ним выразило удивление тем, что президент Молдовы Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты у нового российского посла Олега Озерова, что откладывает официальное начало его работы.

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"Послу передали текст Венской конвенции и вручили вербальную ноту с требованием объяснить причины нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот", – заявили в МИД РФ.

Как подчеркнули в молдавском внешнеполитическом ведомстве, дата и порядок проведения церемонии – это прерогатива принимающего государства.

"Молдова последовательно применяет положения Венской конвенции 1961 года, включая процедуру вручения аккредитационных грамот. Назначение даты и формата этой церемонии – прерогатива принимающего государства в соответствии с дипломатическими традициями и повесткой дня компетентных учреждений", – отметили в МИД.

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Владимир Путин в сентябре 2024 года подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдове, он прибыл в Кишинев в октябре.

В начале февраля Санду подтвердила, что Озерова не приглашали вручить верительные грамоты, и объяснила, что не видит возможности для этого, когда официальные лица в Москве говорят, что "Молдова не заслуживает существования или что-то подобное".

В конце февраля глава МИД Молдовы Михай Попшой подтвердил, что недружественные заявления Кремля тормозят аккредитацию нового посла России.

МолдоваРосcиядипломатические отношения
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