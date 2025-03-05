Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, и не видит причин верить, что она остановилась бы на Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Макрона к нации вечером 5 марта

Детали: Президент Франции отметил, что безопасность и благосостояние европейских граждан уже не выглядят надежно, упомянув в частности, что полномасштабная война России против Украины продолжается уже три года, Соединенные Штаты меняют позицию по поддержке Украины и начали торговую войну с союзниками, при этом сохраняется террористическая угроза.

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"Нужно это сказать: мы входим в новую эру", – заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что Россия уже предоставила своей войне против Украины очертания войны глобального масштаба, привлекая военных из КНДР и иранское оружие, одновременно помогая Пхеньяну и Тегерану, Россия не гнушается убийствами оппонентов Кремля на территории Европы, вмешивается в выборы, устраивает кибератаки, пытается манипулировать общественным мнением через распространение лжи в соцсетях и "проверяет границы дозволенного в воздухе, море, в космосе и за нашими экранами устройств".

"Похоже, эта агрессия не знает границ. А также Россия продолжает перевооружаться", – отметил Эмманюэль Макрон, приведя данные об амбициозных планах российского руководства до 2030 года.

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"Кто в этом контексте может поверить, что Россия остановится в Украине? Россия стала... угрозой для Франции и для Европы. Мне очень жаль, что это так. Убежден, когда-то в будущем на нашем континенте наступит мир и Россия снова будет мирно настроенной. Но ситуация, которую я вам описываю – это реальность, и мы должны на это реагировать", – подчеркнул Макрон.

Он продолжил, что в этой ситуации "оставаться в роли наблюдателя было бы безумием" и Франции придется принимать серьезные решения по помощи Украине и для безопасности своих граждан и Европы в целом.

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