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Reuters: Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом за несколько дней

Татьяна ОлейникСреда, 5 марта 2025, 23:02
Reuters: Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом за несколько дней
Зеленский, Стармер и Макрон на встрече в Лондоне 2 марта. Фото - Офис президента

Франция, Великобритания и Украина планируют завершить разработку мирного плана за несколько дней, чтобы представить его США и наладить отношения между США и Украиной.

Источник: Reuters

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели несколько телефонных разговоров с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их спора в Овальном кабинете, отмечает агентство.

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Британия и Франция заявили, что для будущих гарантий потребуется помощь США.

"Мы рассматриваем возможность заключить этот план в течение дней, а не недель", – сказал один из высокопоставленных европейских дипломатов изданию.

Еще один дипломат сказал, что идея заключалась в том, чтобы подготовиться к более здоровому диалогу между Вашингтоном и Киевом, а также, чтобы донести Штатам, что Россия – агрессор.

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Как пишет Reuters, если бы такие условия образовались, это могло бы открыть двери для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и Трампом, хотя на этом этапе было непонятно, будет ли это также с участием Зеленского, или только британского и французского лидеров.

Детали плана не разглашаются, и один европейский дипломат сказал, что военные руководители намерены завершить военные пункты в течение следующей недели.

Один из возможных вариантов – это частичное одномесячное перемирие, во время которого будет действовать запрет на атаки с воздуха и моря, а также на энергетическую инфраструктуру. Исключение – наземные бои.

Что предшествовало:

Днем 5 марта пресс-секретарь французского правительства сказала о возможности совместного визита в США Макрона, Стармера и Зеленского "в ближайшей перспективе".

Однако после этого в Елисейском дворце заявили, что пока такой поездки не планируют.

ФранцияВеликобританияСША
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