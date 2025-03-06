Генштаб: Самая горячая ситуация на Курском и Торецком направлениях

На фронте с начала суток 5 марта состоялось 96 боев. Генеральный штаб ВСУ называет самой горячей ситуацию на Курском и Торецком направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В настоящее время произошло 96 боевых столкновений. Самой горячей в настоящее время является ситуация на Курском и Торецком направлениях.

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За сегодня противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБ, привлек для поражения 939 дронов-камикадзе, совершил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал, в сторону Петро-Ивановки и в районе Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

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На Лиманском направлении враг десять раз атаковал в районах Новомихайловки и Нового. Наши воины остановили семь атак захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг провел 19 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дачного и Дилиевки.

С начала суток враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Променя, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки, сейчас продолжается два боестолкновения.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили шесть атак оккупационной армии в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Свободного Поля, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное, Новополь, Отрадное и Веселое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

На Курском направлении сегодня состоялось 27 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБ, совершил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.