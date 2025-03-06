Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Генштаб: Самая горячая ситуация на Курском и Торецком направлениях

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 00:11
Генштаб: Самая горячая ситуация на Курском и Торецком направлениях
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 5 марта состоялось 96 боев. Генеральный штаб ВСУ называет самой горячей ситуацию на Курском и Торецком направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В настоящее время произошло 96 боевых столкновений. Самой горячей в настоящее время является ситуация на Курском и Торецком направлениях.

Реклама:

За сегодня противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБ, привлек для поражения 939 дронов-камикадзе, совершил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал, в сторону Петро-Ивановки и в районе Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг десять раз атаковал в районах Новомихайловки и Нового. Наши воины остановили семь атак захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг провел 19 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дачного и Дилиевки.

С начала суток враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Променя, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки, сейчас продолжается два боестолкновения.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили шесть атак оккупационной армии в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Свободного Поля, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное, Новополь, Отрадное и Веселое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

На Курском направлении сегодня состоялось 27 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБ, совершил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко и окружением Порошенко – Politico
Евродепутаты просят короля Бельгии поддержать конфискацию €250 млрд российских активов для Украины
фото Количество жертв в Кривом Роге возросло до 4
Макрон подтвердил готовность защищать европейских союзников ядерным оружием
Европейский Союз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico
видеоВ Харькове военнослужащие ТЦК повредили машину водителя и открыли огонь: полиция устанавливает обстоятельства
Все новости...
Генштаб
Россияне усилили наступление на Торецк, но больше всего штурмов на Курщине – Генштаб
Россияне штурмовали 30 раз: Курское направление остается самым горячим на фронте – Генштаб
Генштаб: Больше всего боев за сутки было на Курском направлении
Последние новости
10:43
Google представила "Режим искусственного интеллекта" для Поиска
10:42
Жумадилов покидает пост гендиректора агентства ресурсного обеспечения армии
10:40
В Нидерландах обсуждают новый пакет помощи Украине – 3,5 млрд евро в 2026 году
10:40
ГБР: На Прикарпатье за полгода нелегальный канал переправил через границу более 150 мужчин
10:37
Вставили зуб в глаза: в Канаде пациенту восстановили зрение с помощью редкого метода
10:20
Экспорт нефти из США в Индию достиг двухлетнего максимума на фоне санкций против РФ
10:09
Премьер Нидерландов обсудил поддержку Украины с депутатами на фоне изменения курса США
10:08
В Украине уменьшился спрос на импортируемые подержанные авто: самые популярные модели
10:02
репортажКак в школе Киева № 309 показали сценку с избиением военного ТЦК и что было потом
09:48
Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко и окружением Порошенко – Politico
Все новости...
Реклама:
Реклама: