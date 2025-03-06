Украина в Гааге привела факты нарушений Россией Конвенции о запрете химического оружия
Украинская делегация на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге (Нидерланды) представила доказательства системного и целенаправленного применения Россией химического оружия в войне против Украины, грубо нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия.
Источник: Министерство иностранных дел Украины
Детали: По данным Минобороны Украины, с февраля 2023 по февраль 2025 года было зафиксировано более 6 900 случаев применения боеприпасов с химическими веществами. Только за период 24 декабря 2024 - 24 января 2025 года зафиксировано 844 таких случая. Также зарегистрировано более 2 100 обращений украинских военных в медицинские учреждения с симптомами химического поражения, в том числе три летальных случая.
Глава украинской делегации, заместитель директора департамента международной безопасности МИД Андрей Касьянов отметил рост случаев использования Россией опасных химических веществ, как метода ведения войны против Украины.
Дословно: "Украинская делегация привлекла внимание ко второму отчету ОЗХО, в котором было подтверждено, что переданные Украиной доказательства в форме 4 российских газовых гранат РГ-Во и соответствующих образцов почвы и травы, содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками. Отдельно было отмечено, что по информации компетентных органов Украины указанные гранаты РГ-Во изготавливаются на российских предприятиях, в частности в научном центре "Прикладной химии" и Научно-прикладном институте прикладной химии".
Детали: Украина требует продолжать изоляцию России и недопущения ее в состав Исполнительного совета ОЗХО третий год подряд. Кроме того, Киев повторно выдвинул свою кандидатуру на членство в Исполнительном совете ОЗХО на период 2026-2028 годов.
Предыстория:
- Ранее две лаборатории Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что россияне применяют в Украине гранаты, содержащие запрещенные химические вещества.
- В мае 2024 года Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.