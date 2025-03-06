Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Украина в Гааге привела факты нарушений Россией Конвенции о запрете химического оружия

Иван ДьяконовЧетверг, 6 марта 2025, 00:27
Украина в Гааге привела факты нарушений Россией Конвенции о запрете химического оружия
Фото: Getty Images

Украинская делегация на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге (Нидерланды) представила доказательства системного и целенаправленного применения Россией химического оружия в войне против Украины, грубо нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Детали: По данным Минобороны Украины, с февраля 2023 по февраль 2025 года было зафиксировано более 6 900 случаев применения боеприпасов с химическими веществами. Только за период 24 декабря 2024 - 24 января 2025 года зафиксировано 844 таких случая. Также зарегистрировано более 2 100 обращений украинских военных в медицинские учреждения с симптомами химического поражения, в том числе три летальных случая.

Реклама:

Глава украинской делегации, заместитель директора департамента международной безопасности МИД Андрей Касьянов отметил рост случаев использования Россией опасных химических веществ, как метода ведения войны против Украины.

Дословно: "Украинская делегация привлекла внимание ко второму отчету ОЗХО, в котором было подтверждено, что переданные Украиной доказательства в форме 4 российских газовых гранат РГ-Во и соответствующих образцов почвы и травы, содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками. Отдельно было отмечено, что по информации компетентных органов Украины указанные гранаты РГ-Во изготавливаются на российских предприятиях, в частности в научном центре "Прикладной химии" и Научно-прикладном институте прикладной химии".

Детали: Украина требует продолжать изоляцию России и недопущения ее в состав Исполнительного совета ОЗХО третий год подряд. Кроме того, Киев повторно выдвинул свою кандидатуру на членство в Исполнительном совете ОЗХО на период 2026-2028 годов.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ранее две лаборатории Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что россияне применяют в Украине гранаты, содержащие запрещенные химические вещества.
  • В мае 2024 года Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

оружиевойнаРосcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко и окружением Порошенко – Politico
Евродепутаты просят короля Бельгии поддержать конфискацию €250 млрд российских активов для Украины
фото Количество жертв в Кривом Роге возросло до 4
Макрон подтвердил готовность защищать европейских союзников ядерным оружием
Европейский Союз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico
видеоВ Харькове военнослужащие ТЦК повредили машину водителя и открыли огонь: полиция устанавливает обстоятельства
Все новости...
оружие
Нидерланды инвестируют €700 млн в производство дронов для Украины – премьер
В "Дії" заработает разрешение на оружие – Федоров
Остановка Трампом военной помощи скажется на защите украинских городов от российских ракет – ISW
Последние новости
10:43
Google представила "Режим искусственного интеллекта" для Поиска
10:42
Жумадилов покидает пост гендиректора агентства ресурсного обеспечения армии
10:40
В Нидерландах обсуждают новый пакет помощи Украине – 3,5 млрд евро в 2026 году
10:40
ГБР: На Прикарпатье за полгода нелегальный канал переправил через границу более 150 мужчин
10:37
Вставили зуб в глаза: в Канаде пациенту восстановили зрение с помощью редкого метода
10:20
Экспорт нефти из США в Индию достиг двухлетнего максимума на фоне санкций против РФ
10:09
Премьер Нидерландов обсудил поддержку Украины с депутатами на фоне изменения курса США
10:08
В Украине уменьшился спрос на импортируемые подержанные авто: самые популярные модели
10:02
репортажКак в школе Киева № 309 показали сценку с избиением военного ТЦК и что было потом
09:48
Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко и окружением Порошенко – Politico
Все новости...
Реклама:
Реклама: