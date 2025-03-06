Украина в Гааге привела факты нарушений Россией Конвенции о запрете химического оружия

Украинская делегация на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге (Нидерланды) представила доказательства системного и целенаправленного применения Россией химического оружия в войне против Украины, грубо нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Детали: По данным Минобороны Украины, с февраля 2023 по февраль 2025 года было зафиксировано более 6 900 случаев применения боеприпасов с химическими веществами. Только за период 24 декабря 2024 - 24 января 2025 года зафиксировано 844 таких случая. Также зарегистрировано более 2 100 обращений украинских военных в медицинские учреждения с симптомами химического поражения, в том числе три летальных случая.

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Глава украинской делегации, заместитель директора департамента международной безопасности МИД Андрей Касьянов отметил рост случаев использования Россией опасных химических веществ, как метода ведения войны против Украины.

Дословно: "Украинская делегация привлекла внимание ко второму отчету ОЗХО, в котором было подтверждено, что переданные Украиной доказательства в форме 4 российских газовых гранат РГ-Во и соответствующих образцов почвы и травы, содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками. Отдельно было отмечено, что по информации компетентных органов Украины указанные гранаты РГ-Во изготавливаются на российских предприятиях, в частности в научном центре "Прикладной химии" и Научно-прикладном институте прикладной химии".

Детали: Украина требует продолжать изоляцию России и недопущения ее в состав Исполнительного совета ОЗХО третий год подряд. Кроме того, Киев повторно выдвинул свою кандидатуру на членство в Исполнительном совете ОЗХО на период 2026-2028 годов.

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