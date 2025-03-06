Последнее предупреждение: Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников
Президент США Дональд Трамп опубликовал жесткое обращение к палестинской группировке ХАМАС, призвав немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших, иначе – "боевикам конец".
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Детали: В своем сообщении Трамп обратился к ХАМАСу, предупредив, что ни один из его членов не будет в безопасности, если группировка не выполнит его требования. Он также заявил, что поддерживает Израиль и готов оказать всю необходимую помощь для завершения военной операции.
Прямая речь: "Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас это конец. Только больные и извращённые люди сохраняют тела, а вы – больные и извращённые! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы завершить начатое дело, ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю. Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс".
Детали: Кроме призыва к лидерам группировки, Трамп обратился и к жителям Газы, заявив, что их будущее зависит от освобождения заложников.
Прямая речь: "Вас ждёт прекрасное будущее, но не тогда, когда вы держите заложников. В противном случае – вы мертвецы! Примите разумное решение."
Предыстория:
- Администрация президента США Дональда Трампа ведет секретные переговоры с боевой палестинской группировкой ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которых удерживают в секторе Газа.
- Такие переговоры противоречат давней политике США против прямых контактов с группировками, которые Вашингтон причисляет к террористическим организациям.
- Недавно Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Сектор Газа и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
- Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.