Последнее предупреждение: Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников

Президент США Дональд Трамп опубликовал жесткое обращение к палестинской группировке ХАМАС, призвав немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших, иначе – "боевикам конец".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: В своем сообщении Трамп обратился к ХАМАСу, предупредив, что ни один из его членов не будет в безопасности, если группировка не выполнит его требования. Он также заявил, что поддерживает Израиль и готов оказать всю необходимую помощь для завершения военной операции.

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Прямая речь: "Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас это конец. Только больные и извращённые люди сохраняют тела, а вы – больные и извращённые! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы завершить начатое дело, ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю. Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс".

Детали: Кроме призыва к лидерам группировки, Трамп обратился и к жителям Газы, заявив, что их будущее зависит от освобождения заложников.

Прямая речь: "Вас ждёт прекрасное будущее, но не тогда, когда вы держите заложников. В противном случае – вы мертвецы! Примите разумное решение."

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