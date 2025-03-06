В результате российского удара по Сумах погиб человек
Четверг, 6 марта 2025, 03:50
Один человек погиб в результате атаки российских ударных дронов по Сумах.
Источник: исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь
Прямая речь: "После сегодняшней атаки вражеских шахедов к сожалению есть информация об одном погибшем человеке"
Реклама:
Детали: По информации мэрии вражеский шахед попал в одно из складских помещений. Возник пожар.
Обновлено: В Полиции области сообщили, что погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал охранником.