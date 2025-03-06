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В результате российского удара по Сумах погиб человек

Иван ДьяконовЧетверг, 6 марта 2025, 03:50
В результате российского удара по Сумах погиб человек
Фото: Национальная полиция

Один человек погиб в результате атаки российских ударных дронов по Сумах. 

Источник: исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь

Прямая речь: "После сегодняшней атаки вражеских шахедов к сожалению есть информация об одном погибшем человеке"

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Детали: По информации мэрии вражеский шахед попал в одно из складских помещений. Возник пожар.

Фото: МВС
Фото: МВС

Обновлено: В Полиции области сообщили, что погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал охранником.

Сумыжертвыбеспилотники
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