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Атака БПЛА: в Харькове повреждена многоэтажка и авто

Иван Дьяконов, Ирина БалачукЧетверг, 6 марта 2025, 08:22
Атака БПЛА: в Харькове повреждена многоэтажка и авто
Фото ГСЧС

В результате атаки российских дронов в Харькове повреждена жилая многоэтажка и авто, пострадал человек.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ГСЧС в Telegram 

Прямая речь Терехова: "Предварительно имеем удар вражеского БпЛА "Шахед" по многоэтажке в Салтовском районе. Детали выясняем".

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Фото гсчс

Обновлено: Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что атака была около 3:50.

Прямая речь Синегубова: "В результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждена крыша, лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть многоквартирного жилого дома в Харькове. Возник пожар".

 
фото ГСЧС

Детали: По его словам, также повреждены 8 автомобилей, остекление в 9 многоквартирных домах и детском учебном заведении, расположенных рядом.

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В ГСЧС сообщили, что пожарные спасли женщину с инвалидностью. По предварительным данным, 1 человек пострадал из-за сильного стресса.

Предыстория:

  • В 03:50 в Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты "Суспільне".

Харьковбеспилотники
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