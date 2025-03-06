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В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил 8 авиабомб вне полигона: семеро раненых

Иван ДьяконовЧетверг, 6 марта 2025, 06:50
В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил 8 авиабомб вне полигона: семеро раненых

Семь человек пострадали после того, как боевой истребитель Военно-воздушных сил Южной Кореи во время учений случайно сбросил восемь авиабомб вблизи населенного пункта. Взрывы повредили несколько зданий и церковь.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на официальные заявления местных властей и военных

Детали: Инцидент произошел 6 марта около 10:00 утра по местному времени в городе Почхон, расположенном примерно в 40 километрах к северу от Сеула. 

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В результате ложного удара семь человек получили ранения – от легких до серьезных. Кроме того, взрывы повредили церковь и шесть других зданий, расположенных в селе.

По данным военных, истребитель KF-16, который участвовал в учебных стрельбах, "аномально" выпустил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в 10:04 утра.

Как сообщает Yonhap, Южная Корея и США 6 марта провели совместные учения с боевыми стрельбами на полигоне в Пхочхоне вблизи северокорейской границы.

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В них было задействовано более 160 единиц военной техники, включая танки, вертолеты и истребители.

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