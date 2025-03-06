Минус 1 140 оккупантов и 21 артсистема – потери РФ за сутки
Четверг, 6 марта 2025, 07:22
Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили 1 140 оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 881 800 (+1 140) человек,
- танков – 10 261 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 21 311 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 24 108 (+21) ед,
- средств ПВО – 1 096 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 606 (+94) ед.
Данные уточняются.