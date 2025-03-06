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Минус 1 140 оккупантов и 21 артсистема – потери РФ за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 6 марта 2025, 07:22
Минус 1 140 оккупантов и 21 артсистема – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили 1 140 оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 881 800 (+1 140) человек,
  • танков – 10 261 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 311 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 24 108 (+21) ед,
  • средств ПВО – 1 096 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 606 (+94) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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