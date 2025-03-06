Минус 1 140 оккупантов и 21 артсистема – потери РФ за сутки

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили 1 140 оккупантов и более 200 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 881 800 (+1 140) человек,

танков – 10 261 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 21 311 (+7) ед,

артиллерийских систем – 24 108 (+21) ед,

средств ПВО – 1 096 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 39 606 (+94) ед.

Данные уточняются.