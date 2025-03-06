Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Россияне усилили наступление на Торецк, но больше всего штурмов на Курщине – Генштаб

Степан ГафткоЧетверг, 6 марта 2025, 08:17
Россияне усилили наступление на Торецк, но больше всего штурмов на Курщине – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 109 боестолкновений, чаще всего оккупанты штурмовали на Курщине РФ, возле Торецка и Покровска. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (5 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 121 УАБ. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 144 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2547 дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: Украинские войска на Харьковском направлении отбили 6 атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении оккупанты за прошедшие сутки совершили 3 атаки. Силы обороны остановили их штурмовые действия у Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз и пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки и Нового.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении произошло 9 боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении российские войска совершили 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 18 наступательных действий врага в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 8 атак на свои позиции возле Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении российские войска совершили 1 атаку в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские военные успешно отбили 4 атаки врага у Каменского, Павловки и Лобкового.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских войск. Кроме этого, противник нанес 35 авиаударов, применив 46 управляемых бомб, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Приднепровском направлениях враг не проводил активных действий.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок противника.

Читайте также: Полгода Курской операции: с какими проблемами столкнулись Силы обороны.

российско-украинская войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия запустила крылатые ракеты из Черного моря – ПС
В России взлетела группа бомбардировщиков Ту-95 – ВС
Трамп заявил, что в последние дни удалось достичь "значительного прогресса с Украиной и Россией"
Лидеры ЕС поддержали новый оборонный план по масштабным оборонным инвестициям
Суд разрешил выйти под залог одиозному соратнику Сальдо, обвиняемому в сотрудничестве с россиянами – СМИ
Норвегия решила увеличить помощь Украине в этом году почти до $8 млрд
Все новости...
российско-украинская война
Остановка обмена разведданными может усилить российские авиаудары по Украине – ISW
Украина в Гааге привела факты нарушений Россией Конвенции о запрете химического оружия
Потери иностранного бизнеса в России превысили 170 млрд долларов
Последние новости
03:06
Россия запустила крылатые ракеты из Черного моря – ПС
02:38
ЕС выделит дополнительные 15 млрд евро на помощь Украине – президент Евросовета
02:19
Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию в обмен на $1 трлн инвестиций
01:50
Президент Евросовета: Лучшей гарантией безопасности для Украины являются сами украинцы
01:36
В документе Евросовета по Украине есть упоминание о транзите газа в Словакию
01:20
Враг продвинулся на Харьковщине и в Курской области РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календарь сезона 2025 года
00:56
В России взлетела группа бомбардировщиков Ту-95 – ВС
00:41
Зеленский обсудил с генсеком НАТО план гарантий безопасности для Украины
00:14
ЕС: Мир для Украины должен базироваться на уважении к ее территориальной целостности
Все новости...
Реклама:
Реклама: