Россияне усилили наступление на Торецк, но больше всего штурмов на Курщине – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 109 боестолкновений, чаще всего оккупанты штурмовали на Курщине РФ, возле Торецка и Покровска.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (5 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 121 УАБ. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 144 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2547 дронов-камикадзе".

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Детали: Украинские войска на Харьковском направлении отбили 6 атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении оккупанты за прошедшие сутки совершили 3 атаки. Силы обороны остановили их штурмовые действия у Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз и пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки и Нового.

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На Краматорском направлении произошло 9 боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении российские войска совершили 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 18 наступательных действий врага в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 8 атак на свои позиции возле Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении российские войска совершили 1 атаку в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские военные успешно отбили 4 атаки врага у Каменского, Павловки и Лобкового.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских войск. Кроме этого, противник нанес 35 авиаударов, применив 46 управляемых бомб, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Приднепровском направлениях враг не проводил активных действий.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок противника.

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