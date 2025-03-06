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Евродепутаты просят короля Бельгии поддержать конфискацию €250 млрд российских активов для Украины

Мария Емец, Степан ГафткоЧетверг, 6 марта 2025, 09:00
Евродепутаты просят короля Бельгии поддержать конфискацию €250 млрд российских активов для Украины
Король Бельгии Филипп, фото: Getty Images

Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с открытым письмом, в котором призвали его поддержать конфискацию 250 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на открытое письмо латвийского евродепутата Рихардса Кольса в соцсети Х

Детали: Обращение к королю Бельгии Филиппу относительно российских активов подписали около 30 депутатов национальных парламентов стран ЕС и Европарламента. В частности, это представители стран Балтии, Польши, Чехии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Хорватии, также несколько венгерских депутатов, словацкий депутат и несколько подписантов из Украины. 

Авторы обращения призывают короля Бельгии в этот "решающий для европейской безопасности момент" открыто высказаться в поддержку конфискации российских активов, размещенных в Бельгии, и скорейшей передачи этих средств Украине.

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В письме отмечается особая роль Бельгии, ведь именно в этой стране сосредоточена наибольшая доля замороженных активов государства, которое развязало захватническую войну в Европе, систематически нарушает международное право и совершает военные преступления.

"Здесь есть и юридические основания, и моральный императив для действий. Международное право признает право государств конфисковать активы агрессора для компенсаций жертвам и финансирования восстановления. Прецеденты этого есть", – подчеркивают евродепутаты.

В письме отмечается, что решение в этом вопросе является также испытанием на европейскую решимость. "Бельгия может и должна показать пример, демонстрируя, что европейские ценности – не пустые слова, а принципы с последствиями", – отмечают подписанты. 

Еще одним аргументом приводят то, что дальнейшее сохранение санкций под вопросом из-за позиции отдельных стран ЕС, а принять решение об очередном продлении нужно будет уже в июне.

"Европа стоит на опасном перепутье... И наши партнеры, и противники пристально присматриваются к трещинам в решимости Европы, и последствия этого будут шире, чем только в вопросе Украины", – отмечается в письме.

"Призываем Ваше Величество публично поддержать немедленную легальную конфискацию и передачу этих активов Украине, и поощрить правительство Бельгии к лидерству в этом шаге на национальном и европейском уровне. Бельгия может стать лидером, в котором Европа нуждается в эти смутные времена, превратив замороженные активы в ощутимый источник поддержки украинской обороны и восстановления", – заключают депутаты.

Напомним: 

Европапомощь УкраинеБельгия
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