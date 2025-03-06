В отель, по которому ударили россияне, незадолго до атаки заселились иностранные волонтеры – Зеленский
В криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар россияне, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: президент в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании".
Детали: По словам президента, эти люди выжили, потому что успели спуститься из номеров.
"Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. В общем более 30 человек были ранены", – напомнил Зеленский.
Он добавил, что все соответствующие службы продолжают работу на месте удара.
"Нельзя делать никакой паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", – подытожил президент.
Предыстория:
- 4 человека погибли и еще 31 получил ранения в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге вечером 5 марта.