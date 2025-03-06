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В Нидерландах обсуждают новый пакет помощи Украине – 3,5 млрд евро в 2026 году

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 6 марта 2025, 10:40
В Нидерландах обсуждают новый пакет помощи Украине – 3,5 млрд евро в 2026 году
ФОТО: GETTY IMAGES

Правительство Нидерландов начало обсуждение возможного выделения 3,5 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Детали: На дебатах в парламенте премьер-министр Дик Схоф заявил, что на помощь Украине в 2026 году планируют выделить примерно 3,5 млрд евро, продолжая политику предыдущих лет. В настоящее время общая сумма помощи от Нидерландов достигает уже около 5,8 млрд евро.

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Внутри коалиции еще нет полного согласия. В частности, лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его политсила согласится на выделение такой суммы при условии, что будут также шаги для снижения стоимости продуктовой корзины и коммунальных платежей для обычных граждан.

Дискуссия о помощи Украине связана с приближением переговоров о весеннем меморандуме в коалиции. Партия свободы и Фермерско-гражданское движение настаивают, что большие инвестиции в безопасность и оборону не должны происходить за счет снижения потребительской способности потребителей.

В этом контексте говорят и об использовании замороженных российских активов.

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Также Схоф на обсуждении заявил, что сохранение мира в Европе невозможно без военной мощи США, поэтому правительство сосредоточено на улучшении отношений с президентом Дональдом Трампом.

помощь УкраинеНидерланды
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