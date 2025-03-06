ГБР: На Прикарпатье за полгода нелегальный канал переправил через границу не менее 150 мужчин

Работники Государственного бюро расследований разоблачили канал незаконной переправки через границу не менее 150 мужчин призывного возраста. Организатором схемы был начальник одного из пенитенциарных учреждений, а соучастниками жители Закарпатья и других регионов.

Источник: ГБР

Дословно: "Организатором схемы был начальник одного из отделов "Закарпатского учреждения исполнения наказаний № 9". Соорганизатором выступал житель Закарпатья, который сейчас проживает в Чехии. К сделке также были привлечены его мать, работник Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области и еще четверо жителей приграничного региона".

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Детали: Организаторы схемы находили желающих нелегально пересечь границу, проводили инструктажи и доставляли их в горные районы Закарпатья и Ивано-Франковской области, где их встречали сообщники, предоставляли еду, одежду и обеспечивали временное проживание. Затем "клиентов" вывозили к границе, где они пешком переходили на территорию Румынии. Стоимость услуг составляла 6 тыс. долларов за человека. За полгода через этот канал прошло более 150 мужчин призывного возраста.

23 февраля, после того, как злоумышленники получили деньги от очередного "клиента", работники ГБР задержали начальника отдела исправительного учреждения, мать одного из организаторов и их сообщника. Последний пытался спрятаться в диване.

Задержанных взяли под стражу и объявили подозрение в незаконной переправке лиц через границу, им грозит до 9 лет заключения. Расследование продолжается, сообщники схемы объявлены в международный розыск.