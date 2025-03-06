Жумадилов покидает пост гендиректора Госоператора тыла и назначен директором АОЗ

Генеральный директор закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов с 6 марта покидает свою должность. В то же время Министерство обороны назначило его на должность директора Агентства оборонных закупок.

Источник: DOT у Telegram Агентство оборонных закупок в Facebook

Дословно: "С сегодняшнего дня Арсен Жумадилов покидает пост генерального директора DOT. До избрания нового руководителя, и.о. будет исполнительный директор, Андрей Созанский. Это решение было поддержано наблюдательным советом".

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Детали: О причинах этого решения не сообщается. Команда Государственного оператора тыла поблагодарила Жумадилова за эффективное управление, доверие к команде и возможность учиться.

"Под его руководством DOT не просто запустился, а стал институтом, который внедрил качественные изменения в тыловом обеспечении", - говорится в сообщении.

Также в DOT отметили, что Андрей Созанский, который временно возглавит агентство, является частью команды с момента создания DOT. Он имеет значительный опыт в закупках и логистике, глубоко понимает систему и процессы, а также разделяет ценности.

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В то же время Министерство обороны назначило его на должность директора Агентства оборонных закупок.

Дословно: "Сегодня Министерство обороны Украины назначило Арсена Жумадилова на должность директора АОЗ. Система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения. Главный приоритет - не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах. Перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой".

Справка: Жумадилов был назначен председателем ГП "Государственный оператор тыла" 30 октября 2023 года. В январе 2025 года министр обороны Рустем Умеров сообщил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Арсен Жумадилов. Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлило.

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