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Соратник Фицо на вопрос о "россиянах в Киеве": Мы бы наконец-то имели надежного соседа 

Иванна Костина, Ирина БалачукЧетверг, 6 марта 2025, 12:09
Соратник Фицо на вопрос о россиянах в Киеве: Мы бы наконец-то имели надежного соседа 
Вице-президент словацкой партии власти Smer-SD, евродепутат Эрик Калиняк. Фото из Facebook

Вице-президент словацкой партии власти Smer-SD, евродепутат Эрик Калиняк заявил, что не видит проблемы в оккупации россиянами Украины, потому что тогда Словакия якобы имела "надежного соседа".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Aktuality

Детали: На вопрос журналиста, что бы означало для Словакии, если бы россияне были в Киеве, Калиняк заявил, что не хочет видеть россиян на словацких границах, но при этом заявил, что видит в россиянах более надежных партнеров, чем украинцы.

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Прямая речь Калиняка: "Я буду циником и скажу, что мы бы наконец имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером".

Детали: Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" отреагировала на слова Калиняка, назвав это предательством.

"Мы говорим об этом давно и четко. Никакой политики по четырем кардинальным пунктам, но российское правление – вот видение этого правительства для Словакии. Как и тогда, когда Тибор Гашпар допустил выход из ЕС, это момент, когда партия Smer раскрывает свои истинные намерения в отношении Словакии", – говорится в заявлении партии.

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В "Прогрессивной Словакии" добавили, что Фицо отдаляет страну "от Европы".

"Фицо сжигает мосты с нашими союзниками, отдает нас в руки Путина и Трампа. Это предательство. Он не имеет на это никакой легитимности, это правительство должно уйти в отставку как можно быстрее, и единственным решением являются досрочные выборы", – заявили в партии.

Предыстория:

  • После возвращения словацкой парламентской делегации из Москвы вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Европейского Союза, хотя и назвал этот шаг крайней мерой.
  • В ответ на эти слова в январе в ряде словацких городов прошли акции протеста под лозунгом "Словакия – это Европа". В связи с этими событиями премьер-министр Фицо заявил, что демонстрации были организованы на основе лжи, и что правительство не готовит выход Словакии из ЕС.

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Словакияроссийско-украинская война
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