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Минобороны разрешило использовать ВСУ отечественную систему дымопуска

Четверг, 6 марта 2025, 12:30
Минобороны разрешило использовать ВСУ отечественную систему дымопуска
Иллюстративное фото Министерства обороны

Минобороны утвердило и разрешило использовать в подразделениях Вооруженных сил Украины новую систему дистанционного управления дымопуском отечественного производства, этот комплекс предназначен для контроля за зажиганием пиротехнических устройств.

Источник: Министерство обороны 

Дословно: "Система состоит из компьютеризированных пунктов управления, метеостанции, других периферийных устройств и оборудования, которое позволяет контролировать и приводить в действие десятки дымовых шашек".

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Детали: Запуск пиротехнических устройств зависит от конкретных задач. Оператор может управлять системой, которую произвели в Украине, с безопасного места. Дымопуск работает при различных температурах и погодных условиях. 

Напомним:

Минобороныроссийско-украинская войнаоружие
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