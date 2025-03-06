Минобороны разрешило использовать ВСУ отечественную систему дымопуска
Четверг, 6 марта 2025, 12:30
Минобороны утвердило и разрешило использовать в подразделениях Вооруженных сил Украины новую систему дистанционного управления дымопуском отечественного производства, этот комплекс предназначен для контроля за зажиганием пиротехнических устройств.
Источник: Министерство обороны
Дословно: "Система состоит из компьютеризированных пунктов управления, метеостанции, других периферийных устройств и оборудования, которое позволяет контролировать и приводить в действие десятки дымовых шашек".
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Детали: Запуск пиротехнических устройств зависит от конкретных задач. Оператор может управлять системой, которую произвели в Украине, с безопасного места. Дымопуск работает при различных температурах и погодных условиях.
Напомним:
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