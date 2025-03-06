В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетного удара РФ
Четверг, 6 марта 2025, 12:30
Спасатели завершили поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 5 марта. В результате атаки 4 человека погибли, еще 32 пострадали.
Источник: Офис генерального прокурора, МВД Украины
Дословно ОГП: "В Кривом Роге на месте ракетного удара поисково-спасательные работы завершены".
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Детали: Отмечается, что в результате российской атаки 4 человека погибли. 32 мирных жителя пострадали, среди них два ребенка – 13-летняя девочка и 17-летний парень.
Предыстория:
- Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о 4 погибших, 31 пострадавшем.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар россияне, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран.