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В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетного удара РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 6 марта 2025, 12:30
В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетного удара РФ
ФОТО: ГСЧС

Спасатели завершили поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 5 марта. В результате атаки 4 человека погибли, еще 32 пострадали.

Источник: Офис генерального прокурора, МВД Украины

Дословно ОГП: "В Кривом Роге на месте ракетного удара поисково-спасательные работы завершены".

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ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в результате российской атаки 4 человека погибли. 32 мирных жителя пострадали, среди них два ребенка – 13-летняя девочка и 17-летний парень.

 
ФОТО: ГСЧС

Предыстория:

  • Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о 4 погибших, 31 пострадавшем.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар россияне, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран.

Кривой Рогракетный удар
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