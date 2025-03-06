В Харьковском ОТЦК отреагировали на обвинения в стрельбе и повреждении гражданского авто

Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки проводит служебную проверку относительно инцидента с использованием огнестрельного оружия и повреждения автомобиля.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Детали: В социальных сетях обнародовано видео, в котором военнослужащих ТЦК обвиняют в избиении гражданина, использовании огнестрельного оружия и повреждении его автомобиля.

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Инцидент произошел во время оповещения вместе с сотрудниками Национальной полиции.

В ТЦК говорят, что патрульные полицейские обнаружили нарушение ПДД водителем авто.

Машину нарушителя, мол, остановили с целью составления админматериалов. Мужчина не выполнил законные требования полиции и военнослужащих группы оповещения – не предоставил на проверку военно-учетные документы и пытался убежать, заявляют в ТЦК.

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Во время преследования нарушителя один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

Дословно: "По факту этого инцидента в Харьковском ОТЦК и СП продолжается служебная проверка. Начато досудебное расследование органами Национальной полиции.

Командование Харьковского ОТЦК оказывает полное содействие работе правоохранительных органов.

До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев".