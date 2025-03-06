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Оккупанты приговорили работницу ЗАЭС к 15 годам за якобы сотрудничество с СБУ

Степан ГафткоЧетверг, 6 марта 2025, 13:09
Оккупанты приговорили работницу ЗАЭС к 15 годам за якобы сотрудничество с СБУ
Фото с Telegram Дмитрия Орлова

Россияне приговорили 56-летнюю работницу Запорожской атомной станции Наталью Шульгу к 15 годам тюрьмы, обвинив ее в "покушении на диверсию" и якобы сотрудничестве со Службой безопасности Украины. 

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь: "Женщину обвинили в "покушении на диверсию в сговоре с сотрудниками СБУ". Якобы в июне 2024 года она пыталась "взорвать линию электропередачи в Энергодаре, чтобы повредить электроснабжение 3-го микрорайона".

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Детали: Как сообщил городской голова Энергодара, 12 июля 2024 года оккупанты задержали и взяли под стражу Наталью. Против нее использовали постановочное видео, которое распространили на пропагандистских ресурсах. Его сняли сами же захватчики в разных местах и с разных ракурсов, заставив задержанную женщину участвовать в нем.

5 марта оккупационный суд Запорожской области приговорил ее к 15 годам лишения свободы и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

судроссийско-украинская войнаЗАЭС
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