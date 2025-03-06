Нацгвардейцы отряда "Тайфун" показали "демонтаж" россиян на Покровском направлении

Операторы БпЛА отдельного отряда Нацгвардии "Тайфун" поделились кадрами эффективной боевой работы на Покровском направлении.

Источник: видео, распространенное в Telegram отряда, собеседник УП в подразделении

Дословно "Тайфун": "На видео результаты недавних боевых вылетов наших профессиональных операторов БпЛА и их прицельные удары по врагу: уничтожена техника и личный состав".

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Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" ворога на Покровському напрямку pic.twitter.com/ok1Fh6BceW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2025

Детали: "Украинской правде" уточнили, что было уничтожено три единицы вражеской техники, три укрытия с вражеской пехотой, девять российских пехотинцев и технику в укрытии.