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Нацгвардейцы отряда "Тайфун" показали "демонтаж" россиян на Покровском направлении

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 марта 2025, 14:14
Нацгвардейцы отряда Тайфун показали демонтаж россиян на Покровском направлении
иллюстративное фото отряда "Тайфун"

Операторы БпЛА отдельного отряда Нацгвардии "Тайфун" поделились кадрами эффективной боевой работы на Покровском направлении.

Источник: видео, распространенное в Telegram отряда, собеседник УП в подразделении

Дословно "Тайфун": "На видео результаты недавних боевых вылетов наших профессиональных операторов БпЛА и их прицельные удары по врагу: уничтожена техника и личный состав".

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Детали: "Украинской правде" уточнили, что было уничтожено три единицы вражеской техники, три укрытия с вражеской пехотой, девять российских пехотинцев и технику в укрытии.

НацгвардияДонецкая областьвойна
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