Нацгвардейцы отряда "Тайфун" показали "демонтаж" россиян на Покровском направлении
Четверг, 6 марта 2025, 14:14
Операторы БпЛА отдельного отряда Нацгвардии "Тайфун" поделились кадрами эффективной боевой работы на Покровском направлении.
Источник: видео, распространенное в Telegram отряда, собеседник УП в подразделении
Дословно "Тайфун": "На видео результаты недавних боевых вылетов наших профессиональных операторов БпЛА и их прицельные удары по врагу: уничтожена техника и личный состав".
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Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" ворога на Покровському напрямку pic.twitter.com/ok1Fh6BceW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2025
Детали: "Украинской правде" уточнили, что было уничтожено три единицы вражеской техники, три укрытия с вражеской пехотой, девять российских пехотинцев и технику в укрытии.