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За поджог военного внедорожника студент получил 4 года тюрьмы

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 марта 2025, 14:55
За поджог военного внедорожника студент получил 4 года тюрьмы
фото СБУ

По материалам Службы безопасности Украины к 4 годам лишения свободы приговорили поджигателя военного автомобиля в Черкассах.

Источник: Управление СБУ в Черкасской области

Детали: В сентябре 2024 года "по горячим следам" правоохранители задержали студента местного колледжа, который с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег военный внедорожник, предназначенный для выполнения боевых задач на передовой.

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В поле зрения государства-агрессора он попал из-за активного участия во вражеских пабликах. Впоследствии, на парня вышли с предложением "подзаработать".

Рассчитывая получить денежное "вознаграждение", молодой человек зафиксировал возгорание военного авто на камеру своего телефона и отправил видеоотчет российскому куратору. Однако обещанных "легких денег" от оккупантов он так и не дождался. Вместо этого фигурант попал за решетку.

Сейчас на основании собранных следователями спецслужбы доказательств суд признал 19-летнего жителя Черкасской области виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним: Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией продолжает общенациональную информационную кампанию "Спали "ФСБшника", которая направлена на противодействие вербовке молодежи российскими спецслужбами и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

СБУЧеркассы
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