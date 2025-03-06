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Бельгия отсрочила начало поставки самолетов F-16 в Украину

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 6 марта 2025, 15:33
Бельгия отсрочила начало поставки самолетов F-16 в Украину
Барт де Вевер. фото Getty Images

Перед встречей с другими лидерами Европейского Союза в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил, что поставки истребителей F16 в Украину отложили до 2026 года.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что задержка связана с тем, что Бельгия ожидает получения новых истребителей F-35 из США, которые должны заменить нынешний парк истребителей F-16.

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Де Вевер не предоставил дальнейших подробностей относительно ожидаемого прибытия истребителей F35.

F-16 предназначены для боевого использования в Украине, но пересмотренный график поставок означает, что они не будут введены в эксплуатацию до 2026 года.

Перед саммитом ЕС с премьером Бельгии встретился президент Владимир Зеленский.

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"Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за решение передать самолеты F-16. Ценим эти сильные шаги для защиты украинских жизней", – написал он в Telegram после встречи.

"Особое внимание во время переговоров уделили оборонным потребностям. Прежде всего поставкам артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестициям в наше, украинское, производство дальнобойных дронов и ракет. Они доказали свою эффективность на фронте, и должны вместе усиливать это преимущество", – рассказал Зеленский.

Предыстория:

  • Образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами начала передавать Украине истребители F-16 в 2024 году.
  • Глава украинского Министерства обороны встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.

истребителиБельгияпомощь Украине
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