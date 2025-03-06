Военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на Берислав, погибли двое гражданских

В четверг днем российские захватчики сбросили взрывчатку на город Берислав Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Facebook, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 06 марта 2025 года российские военные около 12.40 сбросили взрывчатку с БПЛА в Бериславе. В результате взрыва снаряда погибли гражданские мужчина и женщина, которые в момент атаки находились на улице".

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Детали: Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими РФ.

По данным председателя Херсонской ОГА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 26 населенных пунктов области и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 35 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

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Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 4 получили ранения.