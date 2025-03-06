Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на Берислав, погибли двое гражданских

Станислав ПогориловЧетверг, 6 марта 2025, 15:52
Военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на Берислав, погибли двое гражданских
Фото: карта Google

В четверг днем российские захватчики сбросили взрывчатку на город Берислав Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Facebook, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 06 марта 2025 года российские военные около 12.40 сбросили взрывчатку с БПЛА в Бериславе. В результате взрыва снаряда погибли гражданские мужчина и женщина, которые в момент атаки находились на улице".

Реклама:

Детали:  Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими РФ.

По данным председателя Херсонской ОГА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 26 населенных пунктов области и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 35 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

РЕКЛАМА:

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 4 получили ранения.

Херсонская областьроссийско-украинская войнабеспилотникиЖвания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NYT: В Белом доме была "горячая" встреча с участием Рубио, Маска и Трампа
Зеленский заявил, что работа с командой Трампа достигла пика интенсивности
Президент США объяснил: Остановил военную помощь, потому что Украина "не хочет урегулирования"
Трамп заявил, что ему легче иметь дело с РФ, чем с Украиной
В Германии дали пожизненное россиянину за убийство двух украинских военных
Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня
Все новости...
Херсонская область
Из-за российской дроновую атаку на Антоновку погиб местный житель
Силы обороны поразили тренировочный полигон РФ на Херсонщине: ликвидированы 30 оккупантов
Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибшая и раненый
Последние новости
21:56
фото, видеоВ Грузии 100 дней антиправительственных протестов: Активисты провели десятки акций
21:51
легкая атлетикаПогорилко установил рекорд Украины в беге на 400 метров, но не сумел преодолеть квалификацию Евро-2025
21:41
NYT: В Белом доме была "горячая" встреча с участием Рубио, Маска и Трампа
21:22
скелетонВ шаге от медали: Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на чемпионатах мира
21:13
5 человек погибли, еще 9 ранены из-за российских атак в Донецкой области
21:06
В Словакии прошли новые протесты против пророссийской политики Фицо
20:59
Бразилия отменит импортные пошлины на продукты питания в надежде на сдерживание цен
20:38
Трамп хочет сначала "урегулировать войну" и только потом говорить о гарантиях безопасности
20:32
Как снизить высокий пульс: 8 советов от врача
20:32
"Кошмарный сценарий": в аэропортах Германии готовятся к масштабной забастовке
Все новости...
Реклама:
Реклама: