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На Одесчине разоблачили чиновника ТРО, за деньги списывавшего бойцов со службы – ГБР

Евгений КизиловЧетверг, 6 марта 2025, 16:14
На Одесчине разоблачили чиновника ТРО, за деньги списывавшего бойцов со службы – ГБР
фото: ГБР

Работники Госбюро расследований во взаимодействии с полицией разоблачили чиновника одной из воинских частей теробороны в Одесской области, который за деньги пытался организовать сделку по незаконной демобилизации военнослужащего.

Источник: ГБР в соцсетях

Детали: Как сообщается, следователи установили, что в феврале чиновник сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За 12 тысяч долларов он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военного по состоянию здоровья.

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5 марта фигуранта задержали во время получения части оплаты за услугу в сумме 6 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении в получении взятки за обещание оказать влияние на принятие решения государства соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 3692 УК Украины).

Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделке лиц и военных, которые успели воспользоваться услугой.

 
фото: ГБР

ГБРкоррупцияВооруженные силы
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