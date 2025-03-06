Генштаб: ВСУ поразили два объекта врага на оккупированной Херсонщине и в РФ

Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления мотострелковой дивизии оккупантов на временно оккупированной Херсонщине и опорный пункт российских морпехов в Курской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: 5 марта Воздушные силы нанесли высокоточные удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ в городе Олешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области, а также по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты РФ в селе Плехово Курской области РФ.

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Дословно: "Эти удары - продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей вооруженных сил РФ вести агрессивную войну против украинского народа.

Продолжение следует... Слава Украине!".