В Белом доме назвали фейком данные о планах отменить легальный статус для 240 тысяч украинцев

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком информацию, появившуюся в СМИ, о намерениях администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, бежавших от войны с Россией.

Источник: пресс-секретарь написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Она заявила, что журналисты, которые написали об этом, "не имеют никакого представления о том, о чем они говорят".

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"Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят", - отметила пресс-секретарь Белого дома, прикрепив к своему сообщению скрин соответствующей новости Reuters.

По ее словам, никакого решения по этому вопросу пока не принято.

Reuters ранее сообщило, что администрация Трампа в апреле планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, которые сбежали от войны с Россией.

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Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик", и которая должна прекратиться.

СМИ сообщают, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.