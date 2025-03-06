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В Белом доме назвали фейком данные о планах отменить легальный статус для 240 тысяч украинцев

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 18:17
В Белом доме назвали фейком данные о планах отменить легальный статус для 240 тысяч украинцев
Фото - Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком информацию, появившуюся в СМИ, о намерениях администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, бежавших от войны с Россией.

Источник: пресс-секретарь написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Она заявила, что журналисты, которые написали об этом, "не имеют никакого представления о том, о чем они говорят".

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"Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят", - отметила пресс-секретарь Белого дома, прикрепив к своему сообщению скрин соответствующей новости Reuters.

По ее словам, никакого решения по этому вопросу пока не принято.

Reuters ранее сообщило, что администрация Трампа в апреле планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, которые сбежали от войны с Россией.

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Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик", и которая должна прекратиться.

СМИ сообщают, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

СШАТрамп
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