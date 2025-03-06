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У Трампа заявили, что он хочет перезагрузить отношения с РФ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 6 марта 2025, 18:21
У Трампа заявили, что он хочет перезагрузить отношения с РФ
архивное фото: Getty Images

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог говорит, что администрация Дональда Трампа использует новый подход в отношении России, который предусматривает перезагрузку отношений между странами.

Источник: Кэллог в своем докладе о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Существует также более широкая стратегия в подходе президента Трампа по этой войне. Она заключается в осознании того, что США должны перезагрузить отношения с Россией... Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с россиянами в то время, как война в Украине продолжается, больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией", – заявил он.

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По словам Келлога, причинами изменения подхода США являются человеческие потери в этой войне; потребность перезагрузить отношения с Россией, чтобы обеспечить национальные интересы США; потребность остановить привлечение США к "ненужной прокси-войне".

"Так что мы видим сейчас и что будем видеть, это немедленные усилия администрации Трампа посадить две стороны за стол, чтобы добиться мирного урегулирования", – заявил Келлог, добавив, что для этого администрация будет давить на две стороны.

Говоря о давлении на Россию, он упомянул о действующих санкциях против "теневого флота" РФ, который транспортирует российскую нефть.

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Кэллог также сказал, что изъятие российских замороженных активов для восстановления Украины и максимальное давление на российскую энергетику являются одними из инструментов, которые Трамп может использовать для давления на РФ.

Келлог также сказал, что ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе в Белом доме произошла из-за "разных целей " двух лидеров в российско-украинской войне.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

ТрампРосcияСША
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