Ракетная атака на Кривой Рог: количество жертв возросло до 5

Вечером 6 марта в больнице скончалась 60-летняя женщина, которая пострадала во время удара РФ по гостинице в Кривом Роге 5 марта.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "К вечеру в Кривом Роге умерла раненая во время вчерашнего ракетного удара 60-летняя женщина. Врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, травма оказалась слишком тяжелой. Мои соболезнования родным...

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В общем, атаковав город, российская армия убила 5 человек.

Пострадали – 32. Из них 22 остается в больницах".

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