Ракетная атака на Кривой Рог: количество жертв возросло до 5
Четверг, 6 марта 2025, 18:38
Вечером 6 марта в больнице скончалась 60-летняя женщина, которая пострадала во время удара РФ по гостинице в Кривом Роге 5 марта.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "К вечеру в Кривом Роге умерла раненая во время вчерашнего ракетного удара 60-летняя женщина. Врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, травма оказалась слишком тяжелой. Мои соболезнования родным...
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В общем, атаковав город, российская армия убила 5 человек.
Пострадали – 32. Из них 22 остается в больницах".
Предыстория:
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- Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сообщалось о 4 погибших, 31 пострадавшем.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в криворожский отель, по которому нанесли ракетный удар россияне, незадолго до атаки заселилась группа иностранных волонтеров из ряда стран