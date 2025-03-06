Москалькова утверждает, что журналистка Рощина не была ни под одним процессуальным статусом в РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова утверждает, что украинская журналистка Виктория Рощина ни под каким процессуальным статусом в РФ не находилась. Никаких деталей о передаче ее тела пока нет.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на комментарий народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина

Прямая речь Юрчишина: "Никаких деталей о передаче тела украинской журналистки Виктории Рощиной пока нет. Россия несколько раз неофициально, поскольку официальной коммуникации нет, соглашалась передать, и каждый раз в конечном варианте тела Виктории не было. Мы это рассматриваем как дополнительный элемент пыток над родственниками, поскольку Россия ни на обращение украинской власти, ни на обращение семьи, на обращение международных организаций не подтвердила ту информацию, которая ранее предоставлялась отцу Виктории".

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Детали: Юрчишин отметил, что Москалькова по обращению украинской стороны относительно места содержания Виктории сказала, что такой человек ни под каким процессуальным статусом не находился.

По словам председателя парламентского комитета, соответствующие слова российского омбудсмена можно трактовать по-разному, например, как то, что Виктория находилась в российском заключении как заложница.

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