Москалькова утверждает, что журналистка Рощина не была ни под одним процессуальным статусом в РФ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова утверждает, что украинская журналистка Виктория Рощина ни под каким процессуальным статусом в РФ не находилась. Никаких деталей о передаче ее тела пока нет.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на комментарий народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина
Прямая речь Юрчишина: "Никаких деталей о передаче тела украинской журналистки Виктории Рощиной пока нет. Россия несколько раз неофициально, поскольку официальной коммуникации нет, соглашалась передать, и каждый раз в конечном варианте тела Виктории не было. Мы это рассматриваем как дополнительный элемент пыток над родственниками, поскольку Россия ни на обращение украинской власти, ни на обращение семьи, на обращение международных организаций не подтвердила ту информацию, которая ранее предоставлялась отцу Виктории".
Детали: Юрчишин отметил, что Москалькова по обращению украинской стороны относительно места содержания Виктории сказала, что такой человек ни под каким процессуальным статусом не находился.
По словам председателя парламентского комитета, соответствующие слова российского омбудсмена можно трактовать по-разному, например, как то, что Виктория находилась в российском заключении как заложница.
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In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
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Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.