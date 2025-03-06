Зеленский в Евросовете представил первые шаги для мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова сделать необходимые шаги для мира и предложить, какими они должны быть.

Источник: заявление Зеленского на заседании Европейского совета 6 марта

Детали: По словам Президента, прежде всего все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения.

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Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море.

Как следующий шаг Владимир Зеленский назвал обеспечение базового доверия к обстоятельствам, в которых происходят переговоры.

Прямая речь: "Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире, которое против войны, – всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают. Освобождение пленных может стать средством установления базового доверия".

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Детали: Глава государства также сообщил, что переговорные команды Украины и США возобновили работу, и он надеется на содержательную встречу уже на следующей неделе.

Прямая речь: "Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, - это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом - поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру".