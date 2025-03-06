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ЕС предложит Киеву тратить на ВСУ кредит из активов РФ – источник

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловЧетверг, 6 марта 2025, 20:44
ЕС предложит Киеву тратить на ВСУ кредит из активов РФ – источник

Евросоюз планирует предложить Украине закрывать потребности армии в оружии и боеприпасах за счет части кредита, который ЕС предоставляет Киеву в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и финансируется за счет доходов от замороженных активов России.

Источник: об этом "Европейской правде" рассказал член делегации одного из ключевых государств ЕС в кулуарах внеочередного заседания Европейского Совета в Брюсселе 6 марта

Детали: В связи с прекращением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов и возможной задержки процесса создания дополнительных механизмов со стороны Евросоюза, Украина может направить на военные закупки часть кредитной линии ERA, которая предусматривает предоставление Киеву в 2025 году 18,1 млрд евро из доходов с замороженных активов Центробанка РФ, сообщил собеседник "Европейской правды".

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"Мы уже имеем на столе 18 миллиардов евро на этот год, на основе которых Украина могла бы получить военную поддержку прямо сейчас", – заявил европейский чиновник.

Он связал эту инициативу с тем фактом, что предложение высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас о создании мощного фонда военной поддержки Украины, который мог бы аккумулировать ресурсы и вооружение по некоторым данным на сумму от 20 млрд евро, пока не нашла широкой поддержки государств Евросоюза и находится в процессе согласования.

Еврочиновник напомнил, что в 2025 году Евросоюз планирует предоставить Украине более 30 млрд евро макрофинансовой помощи, из которых 12,5 млрд евро – средства в рамках Ukraine Facility, и 18,1 млрд поступают из европейской части кредита ERA G7, который финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

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Именно кредит ERA можно использовать на военные закупки, подчеркнул он.

"Суть заключается в том, что нам нужно ускорить предоставление Украине военной поддержки, в зависимости от потребностей Украины, в ближайшем будущем, чтобы она могла быть в лучшей переговорной позиции. С 18 миллиардов евро этого займа, с европейской части займа "Группы семи", мы хотели бы иметь возможность контрактовать значительную часть этой помощи на военную поддержку.", – рассказал собеседник „Европейской правды".

Он не сообщил, какая именно часть из 18,1 млрд может быть направлена на оборонные закупки, поскольку соответствующее решение еще не принято на уровне ЕС, но отметил, что это может быть "хотя бы половина".

Европейский чиновник напомнил, что Великобритания уже приняла решение передать долю доходов с замороженных на ее территории активов РФ на противовоздушную оборону для Украины.

Как ранее сообщалось, в 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на около 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

ЕСУкраинаРосcияВооруженные силы
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