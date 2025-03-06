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Сенатор Грэм ожидает, что Трамп введет санкции против РФ, если Путин не сядет за стол переговоров

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 21:26

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что президент США Дональд Трамп введет новые санкции против слабой экономики России, если Владимир Путин откажется сесть за стол переговоров.

Источник: как пишет "Европейская правда", Грэм написал в соцсети Х (Twitter) в четверг

Детали: Поводом для заявления Грэма стали комментарии Владимира Путина, который сказал в четверг, что Россия будет добиваться мирного урегулирования, которое будет гарантировать ее собственную долгосрочную безопасность, и не отступит от завоеваний в Украине.

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Грэм отметил, что за последние 48 часов Украина сделала важные заявления о прекращении огня, соглашение о добыче полезных ископаемых и готовность к мирным переговорам. Зато "Путин публично вызывающе и настойчиво отвергает предложения президента Трампа".

"Если Путин откажется серьезно сесть за стол мирных переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет больше экономических санкций против банковского и энергетического секторов России, а при необходимости применит массивные тарифы. Влияние на и без того слабую экономику России заставит их сесть за стол переговоров", – считает Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что пришло время завершить войну между Россией и Украиной "справедливо и честно, как это пытается сделать президент Трамп".

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Министр финансов США Скот Бессент заявил в четверг, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Между тем, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в четверг, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с РФ.

ТрампПутинСШАпереговоры
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