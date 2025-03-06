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Лидеры ЕС поддержали новый оборонный план по масштабным оборонным инвестициям

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 22:19
Лидеры ЕС поддержали новый оборонный план по масштабным оборонным инвестициям
Фото - Getty Images

Руководители 27 государств Европейского Союза поддержали идею президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по усилению оборонной способности ЕС Rearm Europe ("Перевооружить Европу") и предлагают Совету ЕС срочно рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.

Источник: б этом говорится в тексте выводов Европейского совета по европейской безопасности от 6 марта 2025 года, который есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Текст выводов Европейского совета по безопасности ссылается на соответствующее письмо фон дер Ляйен к лидерам ЕС, в котором она изложила основные принципы Rearm Europe ("Перевооружить Европу").

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"Опираясь на свои предыдущие выводы и согласно соответствующим полномочиям, предоставленным Договорами, а также в свете недавнего письма Президента Комиссии, Европейский Совет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на безопасность и оборону Европы", – говорится в документе.

Также Евросовет обратился к Совету ЕС с предложением срочно рассмотреть возможность по привлечению государствами ЕС до 150 млрд евро кредитов на оборону.

"Европейский совет... принимает во внимание намерение Комиссии выдвинуть предложение по новому инструменту ЕС для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС, на сумму до 150 миллиардов евро, и предлагает Совету рассмотреть это предложение в срочном порядке", – говорится в выводах.

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Европейский совет призвал Еврокомиссию "предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС, в том числе с помощью дополнительных возможностей и стимулов, предложенных всем государствам-членам... и быстро представить соответствующие предложения".

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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ЕС
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