Генштаб: На фронте с начала суток произошло 138 столкновений, больше всего – на Торецком направлении

С начала суток 6 марта на фронте произошло 138 боевых столкновений, из них 32 – на Торецком направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 6 марта

Дословно: "Российские захватчики нанесли 68 авиационных ударов, применив 104 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 946 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил одну попытку наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атака отбита.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 14 боевых столкновений вблизи Часового Яра и в направлении Ступочек, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 32 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Крымского, Озаряновки и Торецка.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Проминь, Даченское, Котлино, Надиевка и Андреевка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя, Скудного и Бурлацкого, получил отпор.

На Гуляйпольском направлении противник атаковал пять раз в районах Привольного и Новоселки.

Сегодня украинские защитники отбили десять штурмовых действий захватчиков на Ореховском направлении в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские воины отбили 29 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 22 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 427 артиллерийских обстрелов.