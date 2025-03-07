Зеленский обсудил с генсеком НАТО план гарантий безопасности для Украины

Во время визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили "реальные шаги" для достижения справедливого и прочного мира.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Детали: Во время переговоров Зеленский представил Рютте наработки по плану, который предусматривает объединенное европейское видение завершения войны, механизмы гарантий безопасности и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

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Прямая речь: "Рассказал Марку о наработке плана, который будет содержать объединенное европейское видение окончания войны, конкретных гарантий безопасности и усиления Украины. Отдельно обсудили укрепление нашей ПВО".

Детали: Президент Украины также поблагодарил Рютте и страны-члены НАТО за их поддержку и сотрудничество в процессе приближения мира.