Враг продвинулся на Харьковщине и в Курской области РФ – DeepState

В ночь на 7 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине и Курской области России.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, российские войска продвинулись возле Куриловки в Курской области и Фиголевки в Харьковской области.

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Дословно: "На Курщине противник имеет успехи за счет применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил северокорейской республики".

Предыстория: