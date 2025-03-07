Враг продвинулся на Харьковщине и в Курской области РФ – DeepState
Пятница, 7 марта 2025, 01:20
В ночь на 7 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине и Курской области России.
Источник: DeepState
Детали: По информации DeepState, российские войска продвинулись возле Куриловки в Курской области и Фиголевки в Харьковской области.
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Дословно: "На Курщине противник имеет успехи за счет применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил северокорейской республики".
Предыстория:
- 2 марта DeepState сообщили, что ситуация в Курской области России для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.