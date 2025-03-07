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Президент Евросовета: Лучшей гарантией безопасности для Украины являются сами украинцы

Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 01:50
Президент Евросовета: Лучшей гарантией безопасности для Украины являются сами украинцы
Антониу Кошта. Фото: Getty Images

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что основной гарантией безопасности Украины является ее народ. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам специального заседания Европейского совета, которое состоялось в четверг.

Источник: Кошта во время пресс-конференции по итогам специального заседания Европейского совета 6 марта, передает "Інтерфакс-Україна"

Прямая речь: "Прежде всего, лучшей гарантией безопасности являются сами украинцы. С 24 февраля 2022 года украинская армия оказывает сопротивление. Многие люди тогда считали, что нельзя выдержать более трех дней, потом более трех недель. Сейчас они сопротивляются более трех лет. И мы за Украину с первого дня. И будем продолжать это делать и после войны".

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Детали: Кошта отметил, что в принятых Европейским советом выводах говорится об исследовании возможностей ЕС в рамках договоров для содействия гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что стабильность Украины важна не только для Европы, но и для всего мира.

Прямая речь: "Потому что эта война не только об Украине. Речь идет об уважении к международному праву, об уважении к международному порядку, основанному на правилах, уважении суверенитета, территориальной целостности, безопасных границ. И это фундаментальные ценности, закрепленные в Уставе ООН. Это глобальная проблема".

Детали: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала позицию Кошты и отметила, что "лучшие гарантии безопасности – это украинская армия". 

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Предыстория:

  • Европейский совет 6 марта призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас по утверждению нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине от Евросоюза.
  • В начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы путем предоставления средств защиты, которые превратят ее в "стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками".

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